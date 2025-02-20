Проблемы с ЖКТ и зрением: с чем связана большая часть подростковых болезней

Подавляющее большинство «школьных» заболеваний — респираторные. При этом большая часть подростковых болезней никак не связана с уроками, сообщил РИАМО педиатр с 20-летним стажем Сергей Пономарев.

«Патология ЖКТ связана с качеством современных продуктов питания. Проблемы со зрением обусловлены дефицитом фоновой освещенности. Неврологическая патология возникает из-за недостатка спорта и закаливания у современных детей», — сказал Пономарев.

Он уточнил, что и рост числа психических расстройств, таких как депрессия, чаще связан с проблемами в семье, а не с высокими требованиями школы. По его словам, нужно в корне менять подход к улучшению физического и эмоционального здоровья современных детей, и начинать надо не со школы.

«Школьникам я рекомендую принимать витамин D и йод, а также проводить больше времени на свежем воздухе. Проблемы с осанкой, зрением и нервной системой — лишь отчасти следствие высокого учебного напряжения», — добавил доктор.

Как подчеркнул педиатр, большую роль в этом вопросе играет недостаток витаминов и физической активности.