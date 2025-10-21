Проблемы с ЖКТ и почками: чем опасен для подростков тренд на снеки из Китая

Популярные среди зумеров снеки из Китая могут привести к нарушению работы почек и ЖКТ. Также подростки рискуют набрать вес из-за употребления экзотического соевого мяса, сообщила РИАМО врач-педиатр детской клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Елизавета Петрова-Колосова.

Новый популярный тренд захватывает российских подростков. Теперь в фокусе внимания зумеров китайские снеки из соевого мяса. Интерес к ним можно объяснить — это необычная еда из Поднебесной, очень острая. Нашлась и неловкая проблема, зумеры-дегустаторы массово сталкиваются с нарушением желудочно-кишечного тракта, и, следовательно, с забегами в туалет.

Петрова-Колосова отмечает, что в состав продукта входит пшеничная мука, соевое мясо с добавлением перца, специй и растительного масла. В качестве последнего зачастую используется его пальмовый вариант. Также в состав входит глутамат натрия и консерванты.

«Повышенное содержание соли приводит к развитию артериальной гипертензии, появлению отеков, ухудшению работы почек, отложению солей в суставах. А генетически модифицированные продукты способствуют развитию ожирения. Кроме того, в сое имеются специфические вещества: изофлавоны, щавелевая кислота, лектины», — отметила Петрова-Колосова.

Она обратила внимание на то, что эти вещества нарушают работу щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, почек.

