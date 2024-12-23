Проблемы с памятью и астма: врач рассказал о вреде электронок для детей

Врач Исаев: подростки особенно быстро привыкают к никотину в вейпах

Врач и основатель Лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что электронные сигареты особенно опасны для подростков: они не только быстрее вызывают привыкание, но и нарушают формирование нейронных связей: это ведет к проблемам с памятью и вниманием, сообщает Life.ru.

«Использование вейпов увеличивает риск развития респираторных заболеваний, таких как астма и бронхит, а также хронических болезней легких», — предупредил врач.

По его словам, выявить опасное пристрастие ребенка к вейпам поможет простой анализ: указать на него могут биомаркеры в организме ребенка — пропиленгликоль и глицерин, основные носители в жидкостях для "курилок". Кроме того, в моче можно обнаружить и метаболиты никотина.

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