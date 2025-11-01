Проблемы с гормонами: почему возникает хронический ринит

Врач-терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик заявила, что не проходящая неделями заложенность носа может быть последствием гормональных колебаний, сообщает Газета.ru .

«При гипотиреозе, то есть при снижении функции щитовидной железы, в тканях скапливается жидкость, и слизистая носа отекает», — сказала доктор.

По ее словам, недостаточная скорость метаболизма приводит к скоплению жидкости не только в носовой полости, но и в других областях тела, включая лицо, веки и пальцы. Зачастую люди испытывают ощущение хронической заложенности носа даже при отсутствии выделений.

Подобные признаки часто ошибочно интерпретируются как аллергическая реакция, и начинается терапия антигистаминными средствами или назальными спреями, которая не приносит облегчения. Гормонально обусловленный отек не подвержен сезонным колебаниям и не исчезает при смене места жительства или использовании очистителей воздуха. Пациенты нередко отмечают затрудненное дыхание через нос и чувство, будто они простужены, несмотря на отсутствие насморка.

В дополнение к заложенности, гипотиреоз характеризуется типичными симптомами: сухость кожного покрова, постоянно холодные конечности, хрупкость ногтевых пластин, увеличение массы тела, повышенная утомляемость, изменение тембра голоса и поредение волос. У представительниц женского пола могут наблюдаться нарушения менструального цикла.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.