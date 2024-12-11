Прививку от гриппа в Реутове сделали порядка 60 тыс человек

Прививочная кампания от гриппа в Московской области подошла к концу. По ее итогам за сезон против гриппа в городском округе Реутов привились 58 600 человек, в том числе 14 916 детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«После иммунизации риск заражения гриппом значительно снижается. Противопоказаниями для вакцинации являются острые стадии любых заболеваний, а также аллергия на белковые препараты и ранее зафиксированные нежелательные последствия после введения вакцины», — отметил эпидемиолог Реутовской клинической больницы Алексей Глуходедов.

В прививочных пунктах муниципалитета применяют современные и качественные отечественные вакцины. Среди них — «Совигрипп», «Флю-М», «Гриппол+». Вакцины содержат актуальные штаммы вируса и рекомендованы ВОЗ.

Вакцинация от гриппа проводится ежегодно с сентября по декабрь. Если почувствовали недомогание — запишитесь к врачу по телефону 112. Получить помощь можно также через инфомат в поликлинике и с помощью регионального портала услуг «Здоровье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.