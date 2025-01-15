Прививки, закаливание и клюква: как защитить детей от сезонных ОРВИ

Многие родители сталкиваются с тем, что ребенок регулярно «приносит» из школы или детского сада острые респираторно-вирусные заболевания. Как повысить иммунитет и снизить риск заражения рассказала РИАМО заведующая консультативно-диагностического отделения детского поликлинического отделения поликлиники № 4 Красногорской больницы врач-педиатр Елена Цыбисова.

Природные антиоксиданты

«В настоящее время отмечается умеренный сезонный рост ОРВИ среди детей дошкольного и школьного возрастов. С целью повышения сопротивляемости организма к ОРВИ рекомендовано применение иммуномодуляторов, которые улучшают защитные функции организма детей и подростков. Также повышают сопротивляемость организма природные антиоксиданты, которые содержат в своем составе противовирусные вещества и обладают способностью укреплять иммунную систему», — сказала Цыбисова.

Она пояснила, что к природным антиоксидантам можно отнести черную смородину, чернику, землянику, облепиху, шиповник, клюкву, бруснику, рябину, киви, все цитрусовые, ананасы, а также все виды капусты, чеснок, лук, репу, свеклу, тыкву. Эти продукты улучшают здоровье, стимулируя обменные процессы.

Профилактика

«В борьбе с ОРВИ немаловажную роль играют и меры профилактики. Наиболее доступные мероприятия — это активная вакцинация детского населения против пневмококковой, менингококковой, гемофильной инфекций, а также сезонная вакцинация против гриппа. Все вышеуказанные вакцины входят в национальный календарь профилактической вакцинации РФ. Население имеет возможность прививаться в рамках ОМС совершенно бесплатно», — добавила врач.

Она напомнила и о таких мерах профилактики, как ношение медицинских масок в местах массового скопления людей, обработка рук и гаджетов, которые постоянно находятся в руках, кожными антисептиками, соблюдение правил респираторного этикета, отказ от необязательных поездок.

Закаливание

Для сохранения здоровья и повышения иммунитета ребенка врач рекомендовала также закаливание. К наиболее известным методам относятся: воздушные и солнечные ванны, обтирание, водные процедуры, в том числе контрастный душ, хождение босиком летом, утренняя гимнастика.

«Не стоит забывать про проветривание комнат и влажную уборку в доме. Как в детской, так и во взрослой практике важно профилактическое применение витамина Д3, который играет ключевую роль в развитии и формировании здоровья населения», — отметила Цыбисова.

По словам эксперта, при появлении симптомов ОРВИ — повышения температуры тела, насморка и заложенности носа, кашля, общего недомогания — желательно обратиться врачу для осмотра, установления точного диагноза и назначения корректного лечения. Этот совет подходит как детям, так и взрослым — самолечением можно усугубить ситуацию.