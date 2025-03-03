Прививки бесполезны: врач рассказал о вспышке лихорадки Денге

Заслуженный врач России, известный телеведущий Александр Мясников заявил, что от распространившейся на острове Бали лихорадки Денге не смогут уберечь прививки от оспы: поможет только защита от комаров, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Есть действительно не очень эффективная вакцина от лихорадки. Сейчас, по-моему, три или четыре вакцины находятся в разработке, а так только спасает защита от комаров. Бороться нужно только с комарами, от лихорадки никак не спастись», — сказал доктор.

Лихорадка Денге представляет из себя вирусную инфекцию, которая передается человеку через укусы комаров Aedes aegypti. Эти насекомые внешне похоже на обычных комаров: небольшие, серо-полосатые и с характерным жужжанием, но их укусы смертельно опасны.

Ранее в СМИ распространилась информация, что лихорадки якобы можно не опасаться россиянам, привитым от оспы.