Приведет к гастриту: почему острые китайские снеки опасны для детей

Популярные острые китайские закуски из сои могут сильно повреждать желудки подростков, которые едят их как перекус, сообщила РИАМО врач-диетолог Елена Соломатина.

Ранее в соцсетях стала появляться информация, что российские школьники массово травятся после употребления хайпового соевого мяса. Якобы достаточно съесть пару кусочков китайского снека, как появляются изжога, тошнота, понос и отравление.

«Если мы говорим о людях, которые живут в Китае, Мексике, это люди, привыкшие к большому количеству специей. У них слизистая оболочка желудка намного толще, нежели у наших людей, привыкших к совершенно другой кухне. От этого могут наступать кумулятивные повреждения этой оболочки, особенно у подростков, которые часто находятся в моменты хронического стресса, как экзамены, влюбленность», — отмечает Соломатина.

По ее словам, обилием специй и острого подростки повреждают слизистую кишечника. К тому же, если этими закусками заедать стресс, то нужно понимать, что в подобные моменты пища очень плохо переваривается. Истощение слизистой кишечника идет на руку бактерии Хеликобактер пилори, живущей в желудках многих людей.

Как уточнила диетолог, такие условия могут быть чреваты заболеваниями: гастрит, язва и другие.

Ранее РИАМО писало от том, что китайские снеки из сои могут нарушать подростковый гормональный фон.

