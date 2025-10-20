Приведет к гастриту: почему острые китайские снеки опасны для детей
Популярные острые китайские закуски из сои могут сильно повреждать желудки подростков, которые едят их как перекус, сообщила РИАМО врач-диетолог Елена Соломатина.
Ранее в соцсетях стала появляться информация, что российские школьники массово травятся после употребления хайпового соевого мяса. Якобы достаточно съесть пару кусочков китайского снека, как появляются изжога, тошнота, понос и отравление.
«Если мы говорим о людях, которые живут в Китае, Мексике, это люди, привыкшие к большому количеству специей. У них слизистая оболочка желудка намного толще, нежели у наших людей, привыкших к совершенно другой кухне. От этого могут наступать кумулятивные повреждения этой оболочки, особенно у подростков, которые часто находятся в моменты хронического стресса, как экзамены, влюбленность», — отмечает Соломатина.
По ее словам, обилием специй и острого подростки повреждают слизистую кишечника. К тому же, если этими закусками заедать стресс, то нужно понимать, что в подобные моменты пища очень плохо переваривается. Истощение слизистой кишечника идет на руку бактерии Хеликобактер пилори, живущей в желудках многих людей.
Как уточнила диетолог, такие условия могут быть чреваты заболеваниями: гастрит, язва и другие.
Ранее РИАМО писало от том, что китайские снеки из сои могут нарушать подростковый гормональный фон.
