«Принесет пользу»: депутат оценил возможный запрет алкоголя до 21 года

Глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что инициатива по запрету продажи алкоголя молодым людям до 21 года может принести ощутимую пользу, сообщает RT .

«Я абсолютно согласен с введением такой планки, поскольку употребление спиртного отрицательно сказывается на развитии головного мозга, особенно в юном возрасте», — сказал спикер.

По его словам, до 21 года мозг человека проходит активные стадии развития и формирования, а регулярное употребление алкоголя может негативно сказаться на здоровье. В 18 лет мозг отличается особенной чувствительностью к токсическому влиянию этанола.

Подобные запреты давно введены в ряде других стран и присоединение России принесет много пользы для молодого населения, заключил депутат.

Ранее в Нижегородской области выступили за полный запрет продажи спиртных напитков, а сенатор Марина Сидухина внесла в ГД предложение по запрету их реализации россиянам младше 21 года.