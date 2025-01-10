Прием плазмы в центре крови Подмосковья возобновляется с 13 января

Московский областной центр крови по адресу: Москва, улица Металлургов 37А, возобновляет прием доноров на плазмаферез. Запись на сдачу плазмы открылась 10 января. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Обращаем внимание, что запись на плазмаферез, так же как и на тромбоцитаферез, формируется исходя из потребностей лечебных учреждений в компонентах крови. На цельную кровь запись не нужна», — сказала заведующий экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Запись на плазмаферез проходит в будни с 11:00 до 13:00. Сдать плазму можно также только с понедельника по пятницу. Записываться необходимо за день до сдачи по номеру: 8 (495) 304-02-06. Для записи на понедельник нужно звонить в пятницу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.