Прием населения по вопросам здравоохранения состоится в Павловском Посаде

Встречи главного врача Павлово-Посадской больницы Марины Мягченковой и заместителя главы администрации Павлово-Посадского городского округа Светланы Аргуновой с населением по вопросам здравоохранения проводятся регулярно. В ходе таких приемов каждое обращение изучается в индивидуальном порядке, по всем из них принимаются решения. Граждане смогут получить консультацию и помощь в решении проблемных вопросов.

Прием граждан пройдет 19 сентября в 15:00 по адресу: г. Павловский Посад, ул. Карла Маркса, д. 6, административный корпус Павлово-Посадской больницы. Записаться на прием можно по телефону: 8 (496) 432-25-55.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.