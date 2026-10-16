Приехала с «аппендицитом»: москвичка не знала, что беременна, и родила

Доктор Павел Куранов рассказал в своем блоге, что в одну из столичных клиник поступила пациентка с «аппендицитом», но в итоге в эту же ночь она родила здорового мальчика.

По его словам, госпитализирована по скорой помощи 24-летняя девушка весом около 90 кг. Осмотрев пациентку, врачи спросили, не беременна ли она. На это она ответила, что предохраняется, поэтому такого быть не может. Но при этом девушка не смогла сказать, когда у нее были последние месячные.

«По УЗИ исключен аппендицит, диагностирована беременность поздних сроков, предположительно 38-я неделя. Через 40 минут пребывания в стационаре у пациентки отошли воды», — отметил Куранов.

В итоге она родила мальчика весом 2900 граммов и 9 баллов по шкале Апгар.

«Как можно не заметить отсутствие месячных? Как можно не увидеть увеличенный живот? Как не почувствовать шевеление плода?» — задался вопросами доктор.

Он также подчеркнул, что подобные случаи не единичные.

Комментаторы поддержали врача, посчитав, что нельзя не заметить беременность и шевеление ребенка. Ситуацию назвали ужасом и трешем, хотя признали, что слышали о подобном. Некоторые отметили, что были случаи, когда врачи сами не увидели беременность и лечили женщин от разных заболеваний.

«Всегда была уверена, что такого не бывает…. И до сих пор поверить в это не могу. Шевелений тоже что ли не чувствовалось? Это или дурочкой надо прикинуться или реально прям чудо какое-то, чтобы такое не заметить», — считает одна из подписчиц.

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