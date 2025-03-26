Прибавка, но не к зарплате: как не набрать лишний вес на удаленке

Многие работодатели стараются возвращать сотрудников в офис, но удаленка остается популярным форматом работы из-за большого количества очевидных плюсов. Однако домашняя атмосфера — это не только удобное кресло и отсутствие пробок, но и постоянное искушение перекусить чем-то вкусненьким. Чтобы не набрать лишний вес и не превратиться в заложника собственного холодильника, важно придерживаться простых правил. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Первое и главное — это планирование. Когда работаешь из дома, легко потерять счет времени и забыть поесть или, наоборот, перекусывать без конца. Поэтому нужно заранее выделить время для завтрака, обеда и ужина и не пропускать их. Дробное питание небольшими порциями 5-6 раз в день помогает не переедать и поддерживать нормальный обмен веществ. А еще лучше заранее продумать, что будете есть, чтобы не хватать все подряд.

Не менее важно иметь конкретную цель. Абстрактное «похудеть к лету» вряд ли мотивирует, а вот четкая задача вроде «сбросить 5 килограммов за месяц» помогает следовать режиму. Это касается не только тех, кто хочет похудеть, но и тех, кто просто старается не набрать лишний вес.

«Питание тоже нужно продумать. Главное правило — не оставлять в поле зрения вредные снеки. Конфеты, печенье и чипсы лучше заменить на что-то полезное: орехи, сухофрукты, помидоры черри или яблоки. А еще стараться добавлять в каждый прием пищи белки — они дольше перевариваются и помогают избежать резких скачков сахара в крови. Это могут быть омлеты, творог, запеченная рыба или нежирное мясо», — сказала Сережина.

Очень важно пить достаточно воды. Часто мы путаем жажду с голодом и начинаем что-то жевать, хотя организму просто нужна жидкость. Бутылку воды лучше держать рядом и пить понемногу в течение дня. Чай, супы и даже фрукты тоже идут в зачет, так что не обязательно налегать только на чистую воду.

«И, конечно, не забывайте про физическую активность. Постоянно сидеть за компьютером вредно не только для фигуры, но и для здоровья в целом. Даже простая зарядка, растяжка или короткие прогулки помогут разогнать кровь и улучшить самочувствие. А еще это отличный способ сделать паузу в работе и немного отвлечься. В целом, работа из дома — это не приговор для фигуры, если придерживаться простых правил. Правильное питание, вода и немного движений — и удаленка не станет причиной лишних килограммов», — добавила врач.