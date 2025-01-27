При покупке лекарств россияне больше слушают знакомых, чем медиков

Так, 55% граждан приобретают лекарства по рекомендациям медиков и знакомых, и только 8% доверяют в этом вопросе исключительно врачам, следует из данных исследования «Виртуальной клиники», «Ингосстраха» и сети «Будь здоров».

Около 15% жителей России прислушиваются к советам родственников и экспертов из интернета.

Из тех, кто покупает лекарства не по назначения врача, 62,8% ориентируются на стоимость, более половины — 52,5% — спрашивают совета у сотрудников аптек, 23,9% — у знакомых, а для 19,6% важна страна-производитель медикаментов.

За лекарствами 42% россиян по традиции идут в аптеку, и только 7% делают заказ через интернет, а 29% объединяют эти способы.

Как отметила заместитель главврача центра «Будь здоров» на Рязанском проспекте Мария Осяева, полностью доверять фармацевтам не стоит, так как они не являются врачами, а у медикаментов могут быть противопоказания. Она также предостерегла от покупки медпрепаратов онлайн, ведь там могут не соблюдаться условия хранения.