При грыже и беременности занятия йогой могут быть опасны — инструктор

Занятия йогой могут быть опасны при беременности и заболеваниях позвоночника, например, грыжах, сообщил РИАМО старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов.

«Во время беременности некоторые позы могут быть опасны, поэтому женщины должны заниматься под руководством специалиста по перинатальной йоге. Люди с травмами или ограничениями движения также должны быть осторожны, чтобы не усугубить проблемы», — сказал Антонов.

Он добавил, что также существуют состояния здоровья, которые могут ограничивать или исключать возможность занятий йогой. Например, проблемы с позвоночником, такие как грыжи диска, или серьезные сердечно-сосудистые заболевания требуют особой осторожности и занятий под контролем опытного инструктора.

«Новичкам, чтобы избежать травм и негативных последствий, важно проконсультироваться с врачом перед началом занятий, выбрать опытного инструктора, слушать свое тело и не перегружаться. Начинать лучше с простых поз и постепенно увеличивать интенсивность по мере укрепления мышц и повышения гибкости», — посоветовал специалист.

Антонов резюмировал, что соблюдение этих мер предосторожности поможет избежать травм и получить максимальную пользу от занятий йогой.

21 июня в мире отмечается Международный день йоги (International Yoga Day), учрежденный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2014 году. Йога — древняя физическая, психическая и духовная практика. Само слово «йога» происходит от санскрита и означает «соединение» или «связь», символизируя соединение тела и сознания.