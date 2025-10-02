Презерватив или спираль? Как выбор контрацепции может повлиять на здоровье

Современная медицина располагает целым арсеналом решений, но далеко не все пациентки знают, чем отличаются те или иные способы контрацепции и какие могут быть ограничения. Какие методы применяются сегодня и в каких случаях они наиболее эффективны, сообщила РИАМО заместитель главврача по медицинской части компании «ЛабКвест», врач-гинеколог Ольга Палкина.

Сегодня врачи руководствуются «Национальными медицинскими критериями приемлемости методов контрацепции». В ближайшее время появятся обновленные клинические рекомендации, созданные Российским обществом акушеров-гинекологов. В них собраны не только все современные методы предохранения, но и алгоритмы для особых клинических ситуаций: в перименопаузе, у кормящих женщин, при ожирении, высоком риске тромбозов или онкологических заболеваний. Такой подход позволит повысить безопасность назначения и сделать его максимально персонализированным.

Биологический метод — это так называемый календарный способ, когда женщина ориентируется на фертильные дни цикла и воздерживается от половых контактов или дополняет его барьерными методами. Надежность такого подхода невысока, особенно при нерегулярном цикле, так как овуляция может сдвигаться даже у одной и той же пациентки.

«Классический вариант — мужские презервативы. Они удобны, доступны, защищают не только от нежелательной беременности, но и от инфекций, передающихся половым путем. Сюда же относят диафрагмы, колпачки, женские презервативы. Эффективность метода при правильном применении достигает 99%», — сказала врач.

По словам гинеколога, гормональные средства — наиболее надежный способ (индекс Перля до 99,9%). Гормональные препараты блокируют овуляцию и препятствуют наступлению беременности. Они выпускаются в форме таблеток, пластырей, имплантов, внутриматочных систем, влагалищных колец. Но для их назначения необходимы консультация врача и обследование: гинекологический прием, УЗИ органов малого таза и молочных желез, анализы крови, цитология шейки матки. Только после этого врач определяет безопасность использования для конкретной женщины.

А вот средства со спермицидным действием (свечи, пасты, тампоны) применяются локально и разрушают сперматозоиды. Их эффективность ниже (около 85%), кроме того, они могут вызывать аллергические реакции.

Хирургическая стерилизация — самый радикальный метод, который используется редко и только при строгих показаниях. Для женщин в России он разрешен при наличии двух и более здоровых детей.

Каждый метод имеет плюсы и минусы, поэтому выбор делается индивидуально после консультации со специалистом.

«Если по каким-то причинам контрацепция не была использована, современная лабораторная медицина позволяет вовремя проверить состояние репродуктивного здоровья. С помощью тестов для самостоятельного взятия гинекологических мазков можно оценить нормофлору, выявить ВПЧ или исключить инфекции и воспалительные процессы», — сказала Палкина.

Контрацепция — это не только защита от нежелательной беременности, но и вопрос безопасности. Правильный выбор метода лучше обсудить с врачом: то, что подходит одной женщине, может быть опасно для другой.

