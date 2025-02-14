Презентация просветительского проекта «Пора все знать» прошла в Подмосковье

12 февраля в Наро-Фоминском перинатальном центре прошла ознакомительная встреча в формате круглого стола. В мероприятии приняли участие руководство центра, представители местной администрации и коллеги из других перинатальных учреждений Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) представляли пресс-секретарь Ирина Урсул, а также два врача акушера-гинеколога Люберецкого роддома — Ангелина Беляева и Екатерина Кочнева.

Основной целью данной встречи стала презентация просветительского проекта «Пора все знать», разработанного в Наро-Фоминском перинатальном центре. Этот проект получил одобрение Минздрава Московской области и станет основой для его внедрения в другие перинатальные центры Подмосковья.

«Проект ориентирован на подростков 14-17 лет и направлен на их всестороннее развитие, затрагивая 4 модуля: занятия о здоровом образе жизни, основам психологии и навыкам коммуникации, театральные занятия и разговоры о важном. Все встречи проходят в интерактивном формате, где каждый наставник стремится предоставить ребятам не только теоретические знания, но и практические инструменты, которые помогут им уверенно чувствовать себя в различных жизненных ситуациях, принимать взвешенные решения и строить здоровые отношения с окружающими», — подчеркнула пресс-секретарь МОЦОМД.

В проекте особое внимание уделяется интерактивности занятий, признаваемой ключевым фактором вовлечения подростков в образовательный процесс. Создание доверительной атмосферы становится важной составляющей, способствующей открытому обсуждению деликатных тем, касающихся здоровья, психологии и межличностных отношений. Организаторы встречи дали возможность всем собравшимся погрузиться на один день в мир детства и в формате тренинга ощутить на себе эффективность предлагаемых методик. По итогам встречи главный врач МОЦОМД Татьяна Мельник приняла решение о создании рабочей группы, которая займется разработкой методических рекомендаций для внедрения проекта «Пора все знать» в Люберецком роддоме. Планируется, что в разработке рекомендаций примут участие не только медицинские работники, но и педагоги, психологи, а также представители молодежных организаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.