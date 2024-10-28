Предвкушение и награда: как формируются вредные привычки

Формирование привычек происходит при помощи дофамина: он отвечает за предвкушение и награду, первое помогает закрепить привычку.

«Если вы делаете что-то, что приносит удовольствие или облегчает страдания, приятный выброс дофамина в мозгу может вызвать у вас желание сделать это снова. Так и формируется привычка — любая, хорошая или плохая», — заявил в эфире радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов.

При частой стимуляции дофамин поднимается все выше и выше, организм чувствует его меньше, требуется большая доза, добавил он.

Речь идет о любой зависимости: пищевой, алкогольной, табачной, видеоиграх, казино, ставках на спорт и так далее.

Чтобы разорвать этот порочный круг, следует либо полностью исключить «дешевые» удовольствия, либо серьезное ограничить. Можно составить их список и постараться в два-три раза уменьшить привычки, а также определить триггеры, заключил эксперт.