Заразиться клещевыми инфекциями можно даже от клеща, который не укусил, а просто попал на тело — сначала на одежду, потом на кожу. Если внутри него есть инфекция, она может проникнуть в организм даже через неповрежденную кожу — при расчесах и раздавливании клеща. Таких случаев немало. Поэтому клеща, которого вы обнаружили на теле, нужно обязательно нести на исследование, даже если он не присосался. Внутри него все равно могут быть возбудители. Об этом РИАМО сообщила врач-инфекционист медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Как клещи ищут место на теле

По данным лаборатории «ЛабКвест», в середине апреля результаты исследований на выявление клещевых инфекций показали, что 20,4% клещей являются носителями риккетсий (возбудителей клещевых пятнистых лихорадок), 14,8% — боррелиоза (болезнь Лайма), а 2,1% — гранулоцитарного анаплазмоза.

Клещ может ползать по телу до полутора часов, выбирая место, где кожа тоньше и ближе кровеносные сосуды. Поэтому рекомендуют проводить самоосмотр каждый час-полтора во время прогулок в лесу. Через 15 минут после попадания на тело он может еще искать подходящее место — чаще всего это подмышки, пах, шея, за ушами и волосистая часть головы. Особенно часто клещей находят именно в волосах, но уже через несколько дней, когда они насосались крови и увеличились в размере. Это упущенное время.

Что делать, если обнаружили клеща на теле?

Если речь о клещевом энцефалите, то первые трое суток критичны — нужно успеть ввести противоклещевой иммуноглобулин, чтобы нейтрализовать вирус, пока он не попал в кровоток. После этого смысла во введении иммуноглобулина мало. Вот почему так важны меры профилактики.

«Если вы обнаружили на себе клеща, даже не присосавшегося, его нужно отнести в лабораторию. Если он заражен, следует второй этап диагностики: через 2–3 недели сдается кровь — общий анализ и тест на иммуноглобулины M и G к вирусу клещевого энцефалита и к боррелиям. Оба типа антител необходимы: если первый анализ окажется отрицательным, повтор через две недели поможет выявить сформированный иммунный ответ и подтвердить факт инфицирования. Само исследование клеща недостаточно — нужно сочетать как минимум два метода диагностики: анализ клеща и серологию человека. Даже если вы не заразились, но клещ заражен, исследование полезно для отслеживания миграции клещевых инфекций и оценки эпидемиологической обстановки: лаборатория передаст данные в Роспотребнадзор», — сказала врач.

В случае, если клещ оказывается незараженным, второй этап диагностики все равно нужно проводить. И в течение двух недель нужно внимательно следить за самочувствием: измерять температуру, наблюдать за кожей. При боррелиозе может появиться красное кольцевидное покраснение — эритема. При появлении симптомов нужно сразу обращаться к врачу. Если диагноз клещевого энцефалита подтвержден, вводят иммуноглобулин. Если выявлены боррелии — начинается антибиотикотерапия, и чем раньше она начата, тем меньше риск осложнений.

Важность первых симптомов

«То, что вас укусил клещ, понятно не всегда, чаще всего человек случайно обнаруживает паразита на коже. Ведь в отличие от комаров, укус клеща практически не ощущается, потому что он вводит в рану обезболивающие вещества. поэтому человек обычно случайно обнаруживает его на коже. На вторые сутки в месте укуса может появиться воспаление и болезненность», — добавила Сережина.

Многие пропускают начальные симптомы: клеща не отнесли на исследование в лабораторию, эритему не заметили, например, если она на спине, температура не поднялась — и все прошло мимо внимания. Спустя несколько месяцев иммунная система, вырабатывая множество антител в ответ на боррелии, может начать атаковать собственные ткани. Это приводит к разрушению суставов, нарушению работы нервной системы.

«Чтобы избежать этих осложнений, важна двухэтапная диагностика: и клеща, и человека. Одно не исключает другое — это главное», — отметила эксперт.