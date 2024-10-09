Представители Сбера посетили Детский центр им. Рошаля в Подмосковье

«Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля — наш флагман в оказании медицинской помощи детям, здесь работает лучшая команда врачей, а пребывание мамы с ребенком мы сделали максимально комфортным. Спасибо команде Сбербанка за чуткое отношение к нашим проектам»», — сказала Болатаева.

В ходе встречи участники обсудили направления сотрудничества, в том числе реализацию совместных проектов по внедрению медицинских сервисов с применением дистанционных технологий на основе искусственного интеллекта (AI).

«Дети — это самое ценное, что у нас есть, и мы должны обеспечить их максимально комфортными условиями и поддержкой, особенно в том, что касается их здоровья и благополучия. Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля — это крупнейший национальный проект с уникальными профилями лечения, в том числе единственным в стране внутрисосудистым центром детской хирургии, и мы рады иметь возможность оказать ему поддержку во всех направлениях, в том числе поделиться своей экспертизой и передовыми сервисами», — добавил Титов.

Он уточнил, что в медучреждении уже запущено решение Voice2Med, разработанное группой компаний ЦРТ –партнером Сбера. Решение, в зависимости от специализации врача, сокращает время заполнения документации в среднем на 20-30%.

«Сегодня в знак доброй дружбы мы дарим клиническому центру 100 стульчиков для кормления — они безопасны для непосед, экономят место и прививают детям культуру питания», — отметил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка.

Сбер в сотрудничестве с правительством Московской области не первый год участвует в развитии системы здравоохранения региона. На данный момент в регионе проведено более 10 пилотов по апробации AI-решений для анализа медицинских изображений и текстовых данных от СберМедИИ (входит в индустрию здоровья Сбера). ИИ повышает эффективность и скорость работы врачей, а также качество оказываемых медуслуг.