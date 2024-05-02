Председатель профсоюза работников здравоохранения поздравила медиков с 1 мая

Первомай на протяжении многих лет по праву остается одним из любимых и всенародных праздников. В этот день чествуют труд во всех его проявлениях, акцентируя внимание на достойных условиях, стабильной заработной плате и сплоченности коллективов, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В этот день мы желаем вам, дорогие медработники, самых смелых идей и планов, комфортной трудовой деятельности, достойной заработной платы, оптимизма и уверенности в будущем. Пусть Первомай подарит хорошее настроение и еще раз напомнит нам о том, как это важно — быть вместе и в коллективе, и в семье. С праздником!» — отметила председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.

С давних пор праздник отмечен особым чувством солидарности всех, кто своими руками создает будущее, и одинаково важен для разных поколений. Для одних — это воспоминание о настоящем коллективизме и трудовых свершениях, для других — выбор пути, понимание значимости справедливых трудовых отношений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.