Председатель Обкома Суслонова поучаствовала в конференции фонда федерального ОМС

Первичная профсоюзная организация фонда держит стабильно высокий показатель охвата профсоюзного членства. Он составляет более 70%. Работники организации ведут активную общественную и внутрикорпоративную жизнь, достигают успехов в спорте, участвуют во Всероссийских мероприятиях и акциях, оказывают гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Только за этот год силами первичной профсоюзной организации отправлены грузы в ЛНР, ДНР, Белгород, Курск и детские дома. В коллективе развивается корпоративный патриотизм. Благодарю руководителя Фонда Илью Баланина за эффективное сотрудничество и хороший пример социального партнерства. В рамках коллективного договора все сотрудники проходят оздоровление и получают меры социальной поддержки за счет средств работодателя по особым случаям», — отметила в своем выступлении председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.

Также профлидер поблагодарила председателя первичной профсоюзной организации фонда Галину Антонову за труд и пожелала успехов в дальнейшей деятельности. Отметим, что в организации активно развивается молодежная политика. Все сотрудники фонда в возрасте до 35 лет являются членами профсоюза.

За обеспечением жителей Подмосковья качественной медпомощью следит министерство здравоохранения региона. Оно продолжает закупать в больницы и поликлиники новое медицинское оборудование. Это различные комплексы для электрохирургии, лечения неврологических отклонений, восстановления после перенесенных заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма. Кроме того, поступает новое «тяжелое» оборудование для проведения диагностики: КТ, МРТ, рентгеноаппараты, флюорографы и маммографы. Такая медтехника в «цифре» позволяет оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.