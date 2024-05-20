Праздник весны и друзей провели для детей-пациентов онкодиспансера Подмосковья

Творческие коллективы выступили с праздничной программой для маленьких пациентов Московского областного онкологического диспансера. Свои номера показали артисты студии эстрадного вокала «Хрустальная капель» и творческий коллектив школы № 26 «Узоры». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Мы поздравляем детишек, которые проходят здесь лечение с окончанием учебного года. Наш коллектив всегда с радостью откликается и участвует в этом празднике с 2018 года. Подготовили не только концертную программу, но и массу подарков, которые дети собирали вместе с родителями. В каждый подарок мы вложили частичку добра — это письмо с приятными пожеланиями», — поделилась руководитель студии «Хрустальная капель» Наталья Ребченко.

Мероприятие организовано педагогами проекта «УчимЗнаем». Его основная деятельность направлена на создание полноценной образовательной среды для детей c особыми потребностями.

Госпитальная школа доказала свою эффективность в образовании, выпускники успешно сдают экзамены, поступают в лучшие учебные заведения страны.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.