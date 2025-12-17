Праздник с осторожностью: врач предупредила о переедании на Новый год

Гастроэнтеролог Колодей: на Новый год нужно внимательно отнестись к рациону

Главный внештатный специалист-гастроэнтеролог министерства здравоохранения Нижегородской области Елена Колодей заявила, что Новый год может стать опасным для здоровья: многие люди страдают после переедания и от алкогольных отравлений, сообщает pravda-nn.ru .

По ее словам, большую осторожность следует проявить тем, кто до и после праздников соблюдает постоянную диету, в том числе пациентам с сахарным диабетом или заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Среди опасных сочетаний — мясо с картошкой и чередование горячей и холодной пищи. Любые напитки доктор рекомендует пить не сразу после еды, а через 40-45 минут, а до еды стоит выпить сок или кефир: это поможет поддержать фигуру в норме.

Выбирая шампанское, вино и другие спиртные напитки, стоит с большим внимание отнестись к их качеству и покупать алкоголь в фирменном магазине. Очень плохая идея — их смешивать или пробовать незнакомые коктейли.

