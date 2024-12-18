Праздничное сердце: чем грозят обильные возлияния в новогодние праздники

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о синдроме «праздничного сердца», когда обильные застолья и злоупотребление алкоголем могут привести к трагическим последствиям — инфарктам и даже смерти, сообщает aif.ru .

По словам медика, зачастую в новогодние праздники люди больше обычного едят и употребляют спиртное, в результате чего нагрузка на сердце возрастает.

Это может стать причиной нарушения его работы — аритмии, привести к инфаркту и даже смертельному исходу, предупредила врач.

Она отметила, что по статистике в новогодние праздники учащаются случаи инфарктов миокарда. В зоне повышенного риска — люди, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания.

В случае ухудшения самочувствия нельзя оставаться дома и надеяться, что «отпустит». Необходимо срочно вызвать скорую помощь и при необходимости лечь в больницу, призвала Чернышова.