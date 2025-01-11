Правительство РФ утвердило правила санаторно-курортного лечения для бойцов СВО

Ветераны специальной военной операции (СВО) на Украине теперь смогут проходить санаторно-курортное лечение в центрах реабилитации Социального фонда России. Правительство России утвердило правила по предоставлению соответствующих услуг бойцам СВО.

Начиная с 2025 года, ветераны СВО смогут через портал «Госуслуги» или при личном визите в многофункциональный центр своего населенного пункта подать заявку на предоставление им санаторно-курортного лечения.

Согласно утвержденным правительством правилам, бойцов СВО до места лечения и после возвращать домой будут на специально организованном транспорте. Кроме того, все ветераны СВО, подавшие заявку на лечение, получать медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в одном из центров Социального фонда России.

Центры Социального фонда России расположены в разных регионах страны. До настоящего момента там проходили лечение и восстановление люди, получившие производственную травму.