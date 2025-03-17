Пожилой женщине в Китае успешно пересадили свиную почку

В Китае 69-летней пациентке с последней стадией почечной недостаточности успешно имплантировали генетически модифицированную почку свиньи, сообщает Infox со ссылкой на новостное агентство Xinhua.

Хирургическая операция была проведена в больнице «Сицзин» при Медицинском университете ВВС Народно-освободительной армии Китая.

По словам ведущего врача команды Доу Кефэна, пересадка органов от животного человеку может стать перспективным подходом к решению острой проблемы нехватки донорских органов, открывая новые возможности для многих нуждающихся. У пациентки, которой требовался диализ трижды в неделю, болезнь прогрессировала из-за отсутствия доступных донорских органов.

Операция, проведенная 6 марта, показала, что после восстановления кровообращения пересаженная почка приобрела здоровый вид и начала выполнять свои функции. Уже через шесть дней после операции состояние пациентки улучшилось, и обе ее почки стали работать полноценно. Суточный объем выделяемой мочи составил 5468 мл, а уровень креатинина, ключевого индикатора работы почек, вернулся к норме на третий день.

Этот случай знаменует собой первую успешную трансплантацию свиной почки живому человеку в Китае, хотя подобные операции уже проводились в Соединенных Штатах. До этого в Китае ученые проводили эксперименты по пересадке свиных органов другим животным и пациентам с необратимыми повреждениями головного мозга.

Ранее в Австралии впервые пациенту пересадили титановое сердце. Это событие стало важным событием в кардиохирургии и открыло новые перспективы в области замены органов, что впоследствии может привести к переосмыслению методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний.