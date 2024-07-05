Летом в жаркую погоду многие с удовольствием лакомятся мороженым. Диетолог Нурия Дианова предупредила, что эта сладость таит в себе ряд серьезных опасностей для здоровья, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам эксперта, употребление мороженого без последствий может пройти только для бодибилдеров, которые быстро сжигают потребляемые калории. Для большинства же людей оно может вызвать множество проблем, включая лактозную недостаточность.

При частом употреблении мороженого увеличивается активность сальных желез, что особенно вредно для людей с акне. Кроме того, сочетание коровьего молока и большого количества животных жиров крайне негативно сказывается на состоянии кожи.

«Влияние коровьего молока в сочетании с большим количеством животных жиров для людей с акне усиливает его, поэтому они страдают, им вообще нельзя молоко, сметану, мягкие сыры типа маскарпоне и так далее, все сладкое, вкусное и десертное», — предупредила диетолог.

Эксперт со ссылкой на исследование во Франции добавила, что потребление рафинированных углеводов, в том числе содержащихся в мороженом, значительно снижает внешнюю привлекательность людей. Более того, мороженое оказывает негативное влияние на микробиоту кишечника в долгосрочной перспективе.