Потеря голоса: врач рассказал о неожиданном последствии курения

Кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев заявил, что помимо остальных рисков, курение может привести к потере голоса, сообщает aif.ru .

По его словам, частое курение меняет голос не в лучшую сторону: он становится грубым и сиплым, лор-органы получают термическое воздействие, похожее на ожог, в этой зоне начинаются раздражение и воспаление.

Одновременно из-за высоких температур резко расширяются сосуды, они впитывают токсические компоненты табачного дыма, кровь приливает, ткани меняются.

При этом негативно воздействует на связки всего одна сигарета в день, а некоторые курильщики выкуривают их до 20-40.

Кроме того, курение приводит и к более глобальным последствиям для организма: хроническим пневмониям и риску онкологии, заключил доктор.