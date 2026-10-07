Посольство США дало советы после смерти сотрудницы института под Иркутском

Посольство США 6 октября опубликовало рекомендации для американцев в Иркутской области после смерти сотрудницы противочумного института. Дипломаты сослались на сообщения о предполагаемой инфекции, передает «Царьград» .

Сотрудницу доставили в Шелеховскую районную больницу. Вечером 1 октября стационар закрыли на карантин из-за подозрения на особо опасную инфекцию. Посольство следит за ситуацией, но предупредило об ограниченных возможностях помощи вне Москвы.

Дипломаты советуют соблюдать указания местных органов здравоохранения, избегать затронутых районов и обращаться к врачу при лихорадке или респираторных симптомах. Посетившим область рекомендуют 14 дней наблюдать за здоровьем, уточнить у страховщика порядок медицинской эвакуации, подготовить план экстренного выезда и следить за местными СМИ. Госдепартамент по-прежнему рекомендует не посещать Россию, а гражданам США в стране — немедленно уехать.

4 октября Роспотребнадзор уточнил: у погибшей выявили пневмонию невыявленной этиологии. Экспертиза не обнаружила микроорганизмов, связанных с ее работой. Сотрудники института с новыми жалобами к врачам не обращались. Санитарную обстановку в области считают стабильной.

«Ситуация под полным контролем: Роспотребнадзор, региональная команда и администрация работают вместе», — заявила заместитель мэра Шелеховского района Елена Софьина.

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