«Последствия обратимы»: врач оценил особенности введения лонгидазы в лицо

Хирург Карапетян: введение в лицо лонгидазы может привести к проблемам

Пластический хирург Георгий Карапетян заявил, что в 80-90% последствия введения лонгидазы в лицо обратимы, но в некоторых случаях могут возникнуть серьезные проблемы, сообщает RuNews24.ru .

«Лонгидаза — это фермент, который влияет на соединительную ткань, вызывая ее расслабление и истончение», — сказал доктор.

По его словам, после окончания действия препарата ткань полностью восстанавливается и организм возвращается к исходному состоянию, но при неправильной технике введения прочность и пластичность соединительной ткани могут нарушиться, в результате произойдет деформация.

Это особенно опасно в случае наследственного фона — коллагенопатии, но опытный врач при правильном использовании и технике операции лонгидаза успешно справляется с рубцами и фиброзами. При необходимости врач может назначить дополнительные процедуры для коррекции.

