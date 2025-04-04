После ремонта открылся филиал поликлиники № 6 Воскресенской больницы

К участку прикреплено более 2 тысяч человек, из них 786 детей. Теперь пациенты имеют возможность лечиться, а врачи лечить в комфортных условиях. Прием ведет терапевт и врач общей практики. В поликлинике работает прививочный и процедурный кабинет, осуществляется забор крови на различные виды исследований, в том числе детям. Здесь также можно вакцинироваться и пройти диспансеризацию.

В здании отремонтирована кровля, система отопления и водоснабжения, произведена замена окон и межкомнатных дверей, выполнены электромонтажные и отделочные работы. Помещения оборудованы современной медицинской техникой. Работы проведены за счет средств бюджета Московской области на сумму более 14 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.