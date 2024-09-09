Порядка 900 детей в год получают физиотерапевтическое лечение в Подмосковье

8 сентября свой профессиональный праздник отметили врачи-физиотерапевты. Современная физическая и реабилитационная медицина — это сложный комплекс различных специализированных методик. В арсенале специалистов отделения реабилитации НИКИ детства уникальное современное оборудование, в том числе компьютеризированные комплексы, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В Институте детства врачи-физиотерапевты помогают маленьким пациентам с диагнозом ДЦП восстановить двигательные функции, также физиотерапия помогает при атопических дерматитах, склеродермии, при задержке речевого развития. Кроме того, наши пациенты — дети с орфанными, гастроэнтерологическими патологиями, кардиологические больные после операции, также наши специалисты занимаются реабилитацией малышей, у которых во время родов произошла гипоксия», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Специалисты не только подбирают оптимальный курс лечения, но еще и непосредственно проводят процедуры. В реабилитации детей мы используем магнитотерапию, воздействуя на организм низкочастотным магнитным полем, прессотерапию, электрофорез и другие методики.

«Конечно, физиотерапия является неотъемлемой частью комплексного лечения, в данном случае мы помогаем нашим маленьким пациентам быстрее справиться с болезнью и восстановить утраченные функции. Такое лечение очень востребовано благодаря универсальности методов, их доступности, хорошей совместимости с другой терапией, отсутствию побочных эффектов. За год у нас проходят физиотерапевтические процедуры более 900 детей», — добавила врач-физиотерапевт НИКИ детства Наталья Загребельная.

В феврале этого года после масштабной реконструкции открылось санаторное отделение НИКИ детства в Химках. Одним из основных методов лечения и оздоровления в санатории также является физиотерапия. С начала года в санаторном отделении НИКИ детства отдохнули и получили лечение почти 400 детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.