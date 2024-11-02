Порядка 9 тыс жителей Дмитровского округа прошли репродуктивную диспансеризацию

В Дмитровском округе жителям от 18 до 49 лет доступна репродуктивная диспансеризация. В рамках такого обследования женщины могут получить консультацию акушера-гинеколога, пройти УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также цитологическое исследование, сообщает пресс-служба горокруга.

Мужчинам доступна консультация уролога, при необходимости врач направит пациента на дополнительные исследования, включающие спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции. Всего в Дмитровской больнице с начала года репродуктивную диспансеризацию уже прошли 8984 человека, из них две трети — женщины.

«Причин ухудшения репродуктивного здоровья много. Это и образ жизни — малоподвижность, вредные привычки, стресс, и различные вовремя не обнаруженные и не вылеченные инфекции, а иногда и врожденные патологии. Причем многие такие недуги никак себя не проявляют. Оба партнера считают, что здоровы, а с ребенком не получается. Для того, чтобы помочь паре найти эту самую причину, проводится репродуктивная диспансеризация. Прохождение такого профосмотра поможет сделать первый шаг в правильном направлении для решения проблемы бесплодия», — рассказала заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Ольга Беляева.

Пройти репродуктивную диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.