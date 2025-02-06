Порядка 8 тыс жителей Сергиево-Посадского округа прошли диспансеризацию в январе

Сергиево-Посадская больница ввела в практику проведение единых дней диспансеризации, когда все структурные подразделения главного лечебного учреждения округа принимают пациентов в определенный день для проведения профилактических осмотров. Ближайший единый день диспансеризации пройдет в субботу, 8 февраля, сообщает пресс-служба администрации округа.

Диспансеризация проводится бесплатно, в рамках ОМС. Пройти обследование можно в поликлиниках Сергиево-Посадской больницы. Обратиться на прием смогут граждане, достигшие 18 лет, в поликлинику по месту прикрепления, с 8 до 14 часов. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

После прохождения первого этапа обследования пациент может быть направлен на второй этап, который, при необходимости, будет включать консультации узких специалистов.

В копилке докторов немало историй, когда своевременно пройденная диспансеризация помогла сохранить пациентам здоровье и даже жизнь. Например, только по итогам обследований в январе выявлено 253 случая серьезных хронических заболеваний. Почти 8000 жителей Сергиево-Посадского округа прошли диспансеризацию за этот период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.