Порядка 8 тыс человек в Подмосковье привились от гриппа в мобильных комплексах

В Московской области продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Сделать прививку можно в поликлиниках и мобильных комплексах, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мобильные комплексы работают в самых проходимых и посещаемых местах городских округов, в том числе у железнодорожных станций, торговых центров, автовокзалов. Это удобно, так как сделать прививку можно перед работой или по пути домой и не тратить время на посещение поликлиники. Всего с начала кампании по вакцинации прививку в мобильных комплексах сделали почти 8,3 тыс. человек», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Для того, чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку. Ознакомиться с графиков выездов можно на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.