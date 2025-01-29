Порядка 700 тыс человек получают льготные лекарства в Подмосковье

В Московской области льготной категории граждан лекарства предоставляются бесплатно. За 2024 год количество жителей региона, получающих льготные лекарства, увеличилось на 9% и составило порядка 700 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В регионе большое внимание уделяется обеспечению жителей льготными лекарственными препаратами. Только за прошлый год мы обеспечили более 9,1 млн льготных рецептов. Ежегодно увеличивается финансирование закупок лекарств. Так, в этом году на эти цели у нас предусмотрено 31,1 млрд рублей, что на 2,5 млрд больше по сравнению с предыдущим», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Для того, чтобы получать лекарственные препараты в Подмосковье бесплатно, необходимо входить одну из категорий льготных групп населения. Так, льготными лекарствами обеспечиваются инвалиды, дети-инвалиды, ветераны и участники ВОВ, пациенты с сахарным диабетом, онкологией, бронхиальной астмой и другими заболеваниями.

В прошлом году в Подмосковье был реализован пилотный проект по обзвону роботом Светланой пациентов, у которых заканчивается рецепт на льготные препараты. Во время такого звонка житель может сразу записаться на телемедицинскую консультацию и продлить электронный рецепт без посещения поликлиники. В этом году этот проект планируется внедрить во всем регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.