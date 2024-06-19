Порядка 70 выездов совершил мобильный комплекс НИКИ детства в Подмосковье

«В ходе таких выездов наши врачи осмотрели уже почти 5,3 тыс. маленьких пациентов, из которых 516 были направлены в наш институт для прохождения более углубленной диагностики. Благодаря таким выездам, мы можем обнаружить заболевание у ребенка на ранней стадии и начать своевременное лечение», — сказала директор НИКИ Нисо Одинаева.

Выездная бригада состоит из узкопрофильных специалистов: пульмонолога, аллерголога, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, нефролога, врача ультразвуковой диагностики. Передвижной мобильный комплекс оснащен современной медицинской техникой: клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.

Первый выезд мобильного комплекса состоялся в феврале 2022 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.