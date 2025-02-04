Порядка 6,6 тыс выездов совершили медицинские мобильные комплексы в Подмосковье

«Бригады медицинских специалистов и комплекс исследований формируются в зависимости от потребностей жителей населенного пункта. В мобильных комплексах можно пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое исследование, а также получить консультацию узкопрофильных специалистов. Всего в прошлом году мобильные комплексы совершили почти 6,6 тыс. выездов в отдаленные населенные пункты, в ходе которых были осмотрены 81,4 тыс. человек», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Ознакомиться с расписанием выездов мобильных комплексов можно на сайте медицинских организаций Московской области или социальных сетях. Для того, чтобы пройти обследование предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.