Порядка 60 единиц тяжелого медоборудования ввели в работу в Подмосковье с января

«С начала года в больницы региона поступило 59 единиц тяжелого медоборудования — это МРТ, КТ, маммографы, флюорографы и рентген-аппараты. Медтехника обеспечит доступную и качественную диагностику», — сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Так, в Можайской больнице начал работать компьютерный томограф. Современное оборудование поможет улучшить качество диагностики и лечения пациентов: аппарат делает до 80 срезов, что позволяет получать изображения в высоком качестве и в короткие сроки. Это особенно важно при исследовании новообразований, в том числе онкологических. За день такой аппарат может провести до 70 обследований.

«Это второй аппарат КТ в больнице. Он поможет повысить доступность проводимых исследований пациентам. Его можно использовать для контрастного исследования сосудов и внутренних органов. Также он работает с подавлением артефактов от металла, что позволяет провести компьютерную томографию, даже если у пациента, например, установлен протез сустава», — рассказал главный врач Можайской больницы Максим Чуркин.

Оборудование поступило в Мытищинскую, Электростальскую, Люберецкую, Чеховскую, Дмитровскую, Наро-Фоминскую, Воскресенскую, Солнечногорскую и другие больницы. Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.