Порядка 58 тыс человек прошли бесплатную диспансеризацию в Подольске в этом году

В Подольске в сфере здравоохранения делается акцент на профилактике. На сегодняшний день почти половина жителей округа уже воспользовались возможностью проверить здоровье. В этом году ее прошли порядка 58 000 человек. Об этом сообщает администрация округа.

Профилактические медицинские осмотры проведут для более чем 45 500 подольчан.

Помимо работы поликлиник, прием проходит в парке имени Виктора Талалихина каждую субботу. Кроме этого, бригады медиков выезжают на предприятия, в образовательные учреждения Подольска, на выездные администрации в микрорайоны и населенные пункты муниципалитета. В центре амбулаторной онкологической помощи проходят дни открытых дверей. Отметим, что это учреждение укомплектовано врачебным персоналом на 100%.

Расширяется сеть дневных стационаров. В одном из них на базе взрослой поликлиники на ул. Ленинградской с июня начали проводить терапию генно-инженерными биологическими препаратами.

Кроме этого, увеличена продолжительность приема терапевтами. Также проведено разделение первичной помощи в медицинском учреждении и на дому — появилась новая форма патронажа. Это помогло повысить качество медпомощи для маломобильных групп граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.