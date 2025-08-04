Порядка 5,5 тыс человек прошли лечение биорезонансной терапией в Подмосковье

В Московской области пациентам доступно лечение биорезонансной терапией. Такой метод помогает при неврологических, гастроэнтерологических, аллергических, гинекологических, урологических и других заболеваниях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«На данный момент пройти биорезонансную терапию можно в 26 медицинских организациях Подмосковья, в том числе в областном центре интегративной медицины. Лечение проводят врачи-рефлексотерапевты, неврологи и мануальные терапевты. Всего с начала года такое лечение прошли порядка 5,5 тыс. человек, из них почти 1,4 тыс. в научно-практическом центре интегративной медицины», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В Научно-практическом центре интегративной медицины успешное лечение прошли почти 825 человек с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, свыше 100 пациентов с жалобами на головные боли, а также почти 90 с сосудистыми поражениями головного мозга.

Лечение проводится бесплатно, по полису ОМС. На него направит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.