Порядка 520 человек стали почетными донорами в Подмосковье в 2024 году

В Московской области жители могут сдать кровь и ее компоненты как в учреждениях службы крови, так и во время выездных донорских акций, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Благодаря развитому донорскому движению, регион полностью обеспечен кровью и ее компонентами. Также важно отметить, что 98% донаций выполняются на безвозмездной основе. С начала года звание «Почетный донор России» получили 518 человек, а всего в регионе проживает более 28 тыс. человек, удостоенных этого звания», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Более подробно ознакомиться с правилами присвоения звания «Почетный донор России» можно на сайте Московского областного центра крови. Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови, Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00 по адресу: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Телефон координационного центра донорства крови: 8 (495) 305-77-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.