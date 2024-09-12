Порядка 500 тыс человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье

В Московской области продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Сделать прививку можно в поликлинике, мобильном комплексе или в выходные во время акции «Проверь свое здоровье в парке», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Вакцинация позволяет защититься от гриппа и его опасных осложнений. На данный момент прививка является наиболее эффективным способом профилактики данного заболевания. С начала кампании по вакцинации прививку в регионе сделали уже почти 500 тыс. человек», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Для того, чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.

Ознакомиться с графиком и адресами работы мобильных комплексов можно на сайте министерства здравоохранения Московской области. Сделать прививку в поликлинике можно по предварительной записи. Записаться на прием к врачу можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.