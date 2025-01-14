Порядка 480 медиков приняты в штат больницы Балашихи в 2024 году

Почти 480 медиков приняты в штат Балашихинской больницы в прошлом году. Больше всего новых сотрудников среди врачей — 248. В основном они трудоустроены в поликлиники. При этом штат участковых терапевтов пополнили 63 медика, участковых педиатров — 22, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Весь 2024-й год мы активно привлекали новых медработников в наши структурные подразделения. Самыми продуктивными месяцами стали сентябрь и октябрь. В новом году важно не сбавлять темп — свободные вакансии есть в поликлиниках и стационарах. Так что ждем на работу и врачей, и средний медперсонал», — пояснила начальник отдела кадров Марина Каштанова.

При трудоустройстве для медработников предусмотрены различные меры социальной поддержки. Это выплаты и надбавки к зарплате, частичная компенсация аренды квартиры, возможность приобрести собственное жилье по региональной программе «Социальная ипотека». При необходимости медикам оказывают содействие в устройстве ребенка в детский сад и школу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.