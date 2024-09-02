Порядка 470 человек прошли онкоскрининги в Подмосковье

В прошедшую субботу в Подмосковье в Центрах амбулаторной онкологической помощи прошел Единый день открытых дверей. Жители региона старше 18 лет могли проверить свое здоровье, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Успешное лечение онкологических заболеваний заключается в своевременной диагностике. Мы видим, что Дни открытых дверей пользуются спросом у жителей региона. В прошедшую субботу 467 человек прошли диагностику и получили консультацию специалистов наших Центров амбулаторной онкологической помощи. В результате у 7 человек выявлено онкологическое заболевание, а у 33 заподозрили злокачественные новообразования. Все пациенты были направлены на дополнительное обследование и лечение», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В субботу в ЦАОПах можно было пройти маммографию/УЗИ молочных желез, сдать ПСА-тест на рак простаты и тест на наличие скрытой крови в кале, а также пройти диагностику новообразований кожи. Более подробная информация о работе онкологической службы в Подмосковье размещена на онкопортале Минздрава Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.