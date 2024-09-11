Порядка 47 тыс новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье с января

Всем новорожденным в Московской области проводится неонатальный скрининг на 36 патологий. Такой скрининг позволяет своевременно выявить детей из группы риска и начать необходимое лечение и диспансерное наблюдение, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Обследование в первые дни жизни ребенка позволяет нам выявить генетические заболевания на ранней стадии и своевременно начать лечение. Только с начала года у нас в регионе обследование прошли 47 тыс. детей, из которых у 85 удалось вовремя выявить заболевания», — сказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Исследование проводится путем забора крови из пятки. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.