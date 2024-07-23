Порядка 4,5 тыс операций провели в онкодиспансере Подмосковья с января

4,5 тыс. операций провели в Московском областном онкологическом диспансере с начала текущего года. Областной онкодиспансер имеет все необходимое для качественной диагностики и лечения различных онкологических заболеваний, оснащен современной медтехникой, новейшими медицинскими и информационными технологиями, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Благодаря квалифицированным специалистам и современному оборудованию за полгода в Московском областном онкологическом диспансере было проведено 4,5 тыс. операций. Все операционные оснащены видеоэндохирургическими стойками и электрохирургическими аппаратами, которые позволяют врачам выполнять современные эндоскопические операции и диагностические процедуры через небольшие проколы тканей, оперировать малотравматичным способом и практически бескровно, что особенно важно для лиц пожилого возраста», — рассказал заместитель главврача по хирургической помощи Московского областного онкодиспансера Алексей Колтович.

Кроме того, в операционных используется ламинарный поток воздуха с очисткой, обеззараживанием и кондиционированием. Подобный принцип обеспечивает более высокую стерильность в операционных, что позволяет свести к минимуму возможность возникновения заражения различными внешними инфекциями, а также весьма позитивно влияет на сроки послеоперационного выздоровления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.