Порядка 4,3 тыс детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье

В Московской области новорожденным проводится расширенный неонатальный скрининг, позволяющий выявить 36 генетических заболеваний. В том числе исследование позволяет выявить детскую спинальную мышечную атрофию, муковисцидоз и другие, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Благодаря расширенному неонатальному скринингу, мы можем выявить генетические заболевания на ранней стадии. Это позволяет вовремя начать лечение и диспансерное наблюдение у узкопрофильных специалистов. С начала этого года расширенный неонатальный скрининг прошли почти 4,3 тыс. новорожденных, у 11 из них были выявлены генетические заболевания на ранней стадии», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Исследование выполняется в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.