Порядка 40 операционных столов закупили в подмосковные больницы с начала года

В медицинские организации Московской области продолжают закупать новое медицинское оборудование. Так, в этом году в больницы поступят 38 новых операционных столов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Новые операционные столы будут применяться для проведения хирургических вмешательств. Они многосекционные и позволяют зафиксировать наиболее оптимальное положение пациента. Всего на их закупку было направлено почти 200 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Новые операционные столы будут поставлены в 10 больниц, в том числе Орехово-Зуевскую, Клинскую, Долгопрудненскую и другие. Оборудование закупается благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.